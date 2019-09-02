Игорь Комаров поздравил школьников ПФО с новым учебным годом

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02 сентября 2019, 16:04Общество
2 сентября 2019 года в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил школьников с Днем знаний.
«Сегодня для первоклашек прозвучит первый звонок, начнется взрослая жизнь, полная открытий и незабываемых событий. А для выпускников этот учебный год во многом определит выбор профессии. Мудрость «Век живи – век учись» сегодня актуальна как никогда, ведь образование - это фундамент жизненной реализации человека, успешной карьеры и интересной, насыщенной жизни.
Особые слова благодарности в этот праздничный день - всем учителям за преданность своему делу, за умение выслушать и поддержать, за вдохновение на покорение новых вершин. Желаю родителям мудрости и гордости за своих детей, уверенно входящих в жизнь. В добрый путь! С праздником!», - сказал полномочный представитель президента в ПФО.
После торжественной линейки Игорь Комаров и врио главы Башкортостана Радий Хабиров осмотрели гимназию № 105 и поговорили с первоклассниками, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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