Игорь Комаров поздравил школьников ПФО с новым учебным годом

2 сентября 2019 года в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил школьников с Днем знаний.

«Сегодня для первоклашек прозвучит первый звонок, начнется взрослая жизнь, полная открытий и незабываемых событий. А для выпускников этот учебный год во многом определит выбор профессии. Мудрость «Век живи – век учись» сегодня актуальна как никогда, ведь образование - это фундамент жизненной реализации человека, успешной карьеры и интересной, насыщенной жизни.

Особые слова благодарности в этот праздничный день - всем учителям за преданность своему делу, за умение выслушать и поддержать, за вдохновение на покорение новых вершин. Желаю родителям мудрости и гордости за своих детей, уверенно входящих в жизнь. В добрый путь! С праздником!», - сказал полномочный представитель президента в ПФО.

После торжественной линейки Игорь Комаров и врио главы Башкортостана Радий Хабиров осмотрели гимназию № 105 и поговорили с первоклассниками, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО, пишет ИА «Пенза-Пресс».