Игорь Комаров оценил пензенский центр соцреабилитации инвалидов «Дом Вероники»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 февраля 2019, 15:04Общество
1 февраля в Пензу приехал полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО. Знакомство с регионом он начал с социально значимого проекта – «Дома Вероники».
Губернатор Иван Белозерцев и полпред президента Игорь Комаров осмотрели жилые и подсобные помещения, творческие мастерские, пообщались с жителями «Дома Вероники».
Директор организации «Благовест» Мария Львова-Белова рассказала гостям о ходе реализации третьего проекта по социальной адаптации молодых инвалидов - арт-поместье «Новые берега». Это семь домов для проживания 80 человек, где люди с разными формами инвалидности и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации будут жить и работать. В арт-поместье будут организованы мастерские, мини-ферма, мойка самообслуживания, кинотеатр, кафе и другие объекты. В настоящее время завершается строительство первых домов, сообщили в пресс-центре облправительства.
Авторы идеи намерены сделать «Новые берега» всероссийской пилотной площадкой. На строительство и оснащение требуется около 189 млн рублей.
«Отрадно, что здесь уделяется внимание людям с ограничениями по здоровью. Необходимо, чтобы эта площадка стала нужной и полезной не только для Пензенской области и Приволжского федерального округа, но и для всей России. Совместными усилиями необходимо привлекать спонсорскую помощь, участвовать в конкурсах НКО на получение грантов, находить другие возможные средства поддержки, чтобы создавать такие островки комфортной жизни», - сказал Игорь Комаров.
«Этот проект – реальное достижение, которое сделано на Пензенской земле. Он одобрен премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. О нем знают в администрации президента России. Мы рассчитываем и на вашу поддержку», - пояснил губернатор Пензенской области.
Иван Белозерцев также рассказал, что при поддержке минтруда России с учетом опыта организации «Благовест» создан корпус для сопровождаемого проживания и социальной реабилитации инвалидов в селе Кичкилейка Пензенского района. Здание, построенное на средства Пенсионного фонда и областного бюджета, будет заселено в марте.
«Дом Вероники» открылся в Пензе в 2017 году. Это проект, реализуемый региональной общественной организацией «Благовест» при поддержке губернатора и правительства Пензенской области. Пансионат рассчитан на людей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим уход.
«Дом Вероники» является одним из объектов автономной некоммерческой организации «Квартала Луи». Второй объект – комунна «Дом на Березовском», созданная в 2014 году. В настоящее время в них живут 18 человек, создано три предприятия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
01 февраля 2019, 19:42Игорь Комаров оценил пензенские высокотехнологичные медизделия
01 февраля 2019, 19:18Представители Пензенского землячества оценили музей спорта
01 февраля 2019, 17:59Пензенцев призывают отдать голос за любимый город
01 февраля 2019, 17:37В первый класс пойдут около 13 тысяч пензенцев
01 февраля 2019, 17:06Пензенские инспекторы ищут на дорогах пьяных водителей
01 февраля 2019, 16:36В Городище женщина ударила ножом нежелающего мыться любимого
01 февраля 2019, 16:04На ул. Пролетарской две легковушки перегородили всю проезжую часть
01 февраля 2019, 15:34Кровавое застолье. Пензенец получил осколком в шею