Игорь Комаров оценил пензенский центр соцреабилитации инвалидов «Дом Вероники»

1 февраля в Пензу приехал полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО. Знакомство с регионом он начал с социально значимого проекта – «Дома Вероники».

Губернатор Иван Белозерцев и полпред президента Игорь Комаров осмотрели жилые и подсобные помещения, творческие мастерские, пообщались с жителями «Дома Вероники».

Директор организации «Благовест» Мария Львова-Белова рассказала гостям о ходе реализации третьего проекта по социальной адаптации молодых инвалидов - арт-поместье «Новые берега». Это семь домов для проживания 80 человек, где люди с разными формами инвалидности и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации будут жить и работать. В арт-поместье будут организованы мастерские, мини-ферма, мойка самообслуживания, кинотеатр, кафе и другие объекты. В настоящее время завершается строительство первых домов, сообщили в пресс-центре облправительства.

Авторы идеи намерены сделать «Новые берега» всероссийской пилотной площадкой. На строительство и оснащение требуется около 189 млн рублей.

«Отрадно, что здесь уделяется внимание людям с ограничениями по здоровью. Необходимо, чтобы эта площадка стала нужной и полезной не только для Пензенской области и Приволжского федерального округа, но и для всей России. Совместными усилиями необходимо привлекать спонсорскую помощь, участвовать в конкурсах НКО на получение грантов, находить другие возможные средства поддержки, чтобы создавать такие островки комфортной жизни», - сказал Игорь Комаров.

«Этот проект – реальное достижение, которое сделано на Пензенской земле. Он одобрен премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. О нем знают в администрации президента России. Мы рассчитываем и на вашу поддержку», - пояснил губернатор Пензенской области.

Иван Белозерцев также рассказал, что при поддержке минтруда России с учетом опыта организации «Благовест» создан корпус для сопровождаемого проживания и социальной реабилитации инвалидов в селе Кичкилейка Пензенского района. Здание, построенное на средства Пенсионного фонда и областного бюджета, будет заселено в марте.

«Дом Вероники» открылся в Пензе в 2017 году. Это проект, реализуемый региональной общественной организацией «Благовест» при поддержке губернатора и правительства Пензенской области. Пансионат рассчитан на людей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим уход.

«Дом Вероники» является одним из объектов автономной некоммерческой организации «Квартала Луи». Второй объект – комунна «Дом на Березовском», созданная в 2014 году. В настоящее время в них живут 18 человек, создано три предприятия, пишет ИА «Пенза-Пресс».