Игорь Комаров оценил пензенские высокотехнологичные медизделия

Пензенский регион уже получил первые положительные отзывы от полномочного представителя президента страны в Приволжском федеральном округе. С официальным визитом в областной центр прибыл Игорь Комаров. Полпред посетил несколько значимых площадок по социальному и промышленному направлениям и провел в правительстве региона рабочую встречу с губернатором Иваном Белозерцевым.

Иван Комаров был назначен на эту должность в сентябре 2018 года. Это его первый официальный визит в регион. На повестке дня - вопросы социально-экономического развития области.

На встрече глава региона Иван Белозерцев сообщил, что по поручению Игоря Комарова в Пензенской области будут и дальше развивать промышленный кластер, в который сейчас входят 20 учреждений. Полпред оценил современные изделия, которые изготавливает научно-производственное предприятие «МедИнж», а также посетил пансион для молодых людей с инвалидностью «Дом Вероники».

«Мы продемонстрировали возможности компании, которая выпускает клапаны, стенты и межпозвоночные диски, они используются по России и за ее пределами», - рассказал глава региона.

«Надеюсь, что будет важная составляющая по реализации проекта «Здравоохранение», это, в общем-то, является приоритетной задачей», - сказал Игорь Комаров.

В ходе рабочей встречи губернатор рассказал, на каком этапе строительства находится будущий хирургический корпус в Кузнецке и сообщил, что пока его возведение ведется исключительно за счет региональных средств. Впрочем, в СовФеде уже приняли решение о поддержке этого проекта.

Рабочий визит завершился торжественным собранием, которое приурочено к 80-летию Пензенской области.