ИА «Пенза-Пресс» вошло в состав «Медиахолдинга «Экспресс»

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14 октября 2019, 13:33Общество
Информационное агентство «Пенза-Пресс» вошло в состав государственного автономного учреждения Пензенской области «Медиахолдинг «Экспресс».
Все сотрудники информагентства перешли во вновь созданное учреждение. В связи со сменой собственника изменилась лицензия. Номер свидетельства - ЭЛ № ФС 77 – 76888, оно зарегистрировано 11 октября 2019 года.
«Сейчас мы работаем над оформлением и содержанием сайта. Изменится его внешний вид, будут по-другому построены рубрики, это делается для того, чтобы читателям было приятно и интересно заходить на «Пенза-Пресс». Кроме того, информагентство переходит на круглосуточную работу», - рассказал генеральный директор медиахолдинга Виктор Рубцов.
Напомним, о создании государственного «Медиахолдинга «Экспресс» официально стало известно 5 августа, когда было опубликовано соответствующее постановление правительства Пензенской области. В состав ГАУ, помимо ИА «Пенза-Пресс», войдут структурные подразделения телерадикомпании «Экспресс» — одноименные телеканал и радио, а также радио «Эхо Пензы», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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