12 января 2017, 18:38Общество ИА «Пенза-Пресс» подготовило мастер-класс по приготовлению зефира В здании ТРК «Экспресс» витают сладкие ароматы. Журналисты информагентства «Пенза-Пресс» в преддверии Старого нового года устроили кулинарный мастер-класс.

Из простых ингредиентов - низкокалорийное, полезное и вкусное угощение. Журналисты информагентства «Пенза-Пресс» радуют читателей не только оперативными материалами, но и необычными рецептами.



«Скоро Старый новый год, и нужно что-то вкусненькое к праздничному столу. Мы решили, что на этот раз мы будем готовить вкусняшки, сладости и решили сделать зефирки с черной смородиной», - рассказала корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс» Анна Балашова.

Дает мастер-класс Ольга Тарасова. Говорит, что всегда любила готовить интересные блюда. Новый рецепт побудили освоить друзья-сладкоежки.



«Для меня не ново готовить торты или пирожные, или печеньки, а вот зефир... месяца два назад я сделала. Принесла его на работу, всем понравилось, после этого решила и дальше его делать для себя», - рассказала Ольга Тарасова.

Основа зефира - пюре. Оно может быть ягодное или фруктовое. Перед взбиванием миксером его следует хорошенько охладить.



Чтобы из смородиновой массы получился зефир, добавляем в нее яичный белок, при этом продолжая вбивать до густой пены, а также сироп. Его нужно приготовить отдельно. Для этого смешиваем 150 миллилитров воды и восемь граммов агара.



«Тщательно перемешиваем агар с водой и ставим на плиту до закипания, можно помешивать, что бы агар не прилип к стенкам», - сказала Ольга Тарасова.

В кастрюлю высыпаем 400 граммов сахара. Готов ли сироп, определить несложно - должна образоваться так называемая сахарная нить. Вливаем сироп в пюре, и через несколько минут получается пышная масса приятного цвета, и дело, как говорят любители-кулинары, остается за малым, правда здесь нужна сноровка.

«Чтобы зефирки получились красивой формы, мы используем специальный кондитерский мешок, в него накладываем полученную массу взбитую, и далее выдавливаем ее на фольгу. Можно так же использовать бумагу для выпечки», - рассказала Ольга Тарасова.

Когда половинки будущего зефира готовы, их нужно оставить застывать при комнатной температуре. По истечении 14 часов получившийся зефир посыпаем сахарной пудрой.

Подробный рецепт зефира, который придется по душе и детям и взрослым, читайте на сайте информагентства «Пенза-Пресс».

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