10 декабря 2017, 16:43Общество ИА «Пенза-Пресс» подготовило мастер-класс по имбирным пряникам Информационное агентство «Пенза-Пресс» начинает серию новогодних кулинарных мастер-классов. На этот раз журналисты готовят имбирные пряники - это традиционный символ Нового года, который пришел в Россию и западных стран. Упоминание о нем можно отыскать даже в сказках. Также есть традиция использовать пряник не по прямому назначению, а в качестве украшения.

Очередной кулинарный мастер-класс и первый из серии новогодних журналисты информагенства «Пенза-Пресс» посвятили имбирному прянику. Один из символов волшебства в свое время даже стал героем сказки братьев Гримм. Так каковы его ингредиенты? Кстати, именно в них объяснение русского названия - пряник. Главное свойство этой сладости, которое выделяли наши предки - пряность.

«Для теста понадобится 400 граммов муки, 150 граммов меда, мы взяли цветочный луговой, 100 граммов масла, сахар, ванилин, разрыхлитель. Что касается специй - имбирь, корица, апельсиновая цедра», - рассказала корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова.

Тесто должно получиться жестким, крутым, равномерно размешанным, чтобы не осталось следов муки. После того, как все ингредиенты смешаны, получившуюся массу необходимо отправить в холодильник на 20-30 минут.

После этого тесто стало еще тверже и теперь, добавив больше муки, его можно пустить под скалку. Для того, чтобы имбирные пряники имели конкретные очертания, нужно использовать кондитерские формы. Самые популярные из них - домик, снежинка, сердце, елка и, конечно же, человечек. Если тесто слишком липкое, либо рвется, это можно исправить с помощью добавления большего количества муки.

В предварительно разогретую до 180 градусов духовку отправляем противень с будущими пряниками. Там они должны пробыть не больше 25 минут. В это время занимаемся подготовкой глазури или так называемого айсинга. Ей мы будем украшать готовые пряники. Нам понадобится 250 граммов сахарной пудры, чайная ложка лимонного сока, один яичный белок. Все тщательно перемешиваем. Запах имбирных пряников становится все сильнее, и когда они уже готовы, с пылу с жару начинаем выводить узоры. Для этого используем кондитерский рукав.

Имбирные пряники традиционно используют еще и как украшение. А потому слегка прокалываем имбирного человечка и продеваем через него ленту. Остается только повесить на новогоднюю ель.

Общество

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