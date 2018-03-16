ИА «Пенза-Пресс» подарит крутые подарки за селфи на выборах

«Пенза-Пресс» проводит новый конкурс для жителей Пензенской области (18+). Информационное агентство дарит смарт-часы, игровую консоль и другие ценные призы за селфи на избирательном участке.

Исполнить свой гражданский долг и получить за это подарки. Информационное агентство «Пенза-Пресс» объявляет конкурс «Селфи на избирательном участке». Жители Пензенской области старше 18 лет могут стать обладателями ценных призов. Нужно просто сделать фото 18 марта и загрузить его в специальную форму на сайте.

«Информационное агентство «Пенза-Пресс» подготовило много подарков. Главные призы - игровая консоль, смартфон, часы Apple Watch, также есть дополнительные, к ним относятся - музыкальные колонки, внешний аккумулятор, видеорегистратор, билеты на концерт. Подарков много, поэтому заходите на сайт «Пенза-Пресс», читайте, смотрите, участвуйте и выигрывайте», - рассказала специалист по PR и рекламе информационного агентства «Пенза-Пресс» Ксения Козырь.

На фотографии должен быть запечатлен ее автор, а также интерьер избирательного участка. В кадр не должен попасть бюллетень для голосования в раскрытом виде. Все конкурсанты получат порядковые номера, согласно которым они примут участие в розыгрыше ценных призов.

«Победитель определится с помощью генератора чисел. Каждый участник может повысить шансы на победу, а как именно, можно прочитать на сайте информационного агентства», - пояснила редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова.

Розыгрыш призов будет транслироваться на телеканале «Экспресс», видеохостинге YouTube. Подробные условия участия и полный перечень призов можно найти на сайте «Пенза-Пресс».