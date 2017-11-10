10 ноября 2017, 15:02Общество ИА «Пенза-Пресс» подарит билет в «Театр на обочине» Пензенцы получат возможность посетить спектакль для детей и взрослых «Хозяин семимильной горы» (0+).

Его покажут актеры «Театра на обочине». Пригласительный билет, который пензенцы смогут получить в подарок, рассчитан на два лица.

Представление состоится 18 ноября. Для получения подарка нужно стать членом группы «Это Пенза, Карл!» и сделать репост записи себе на страницу. Итоги будут известны 16 ноября.

Всего на основной сцене театра, которая находится на улице Карпинского, 22Б, в этом месяце пройдут три спектакля.

В субботу, 11 ноября в 18.00 актеры представят на суд зрителей психологическую драму «Долгий путь слонов» (16+) по пьесе Гаспаре Дори.

18 ноября юных пензенцев приглашают на постановку «Хозяин семимильной горы»(0+). Это история про троллей, которую оценят как дети, так и их родители.

25 ноября ценители театрального искусства смогут увидеть сценическую импровизацию «Мсье Ибрагим и цветы Корана» (14+) по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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