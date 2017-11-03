06 ноября 2017, 11:07Общество ИА «Пенза-Пресс» организовало мастер-класс по фитнесу лица Светлый взгляд, ровная и подтянутая кожа. Выглядеть моложе можно не только благодаря ухаживающей косметике, но и регулярным упражнениям. Как с помощью гимнастики для лица бороться с признаками старения, рассказала и показала тренер Татьяна Кузнецова. Мастер-класс организовали корреспонденты информагентства «Пенза-Пресс».

«Напрягаемся так, как будто вы упали с седьмого этажа и этим местом ухватились за перила - вся ваша жизнь там, до трясучки, пока вам не станет невтерпеж», - сказала владелец салона красоты и здоровья Татьяна Кузнецова.

Задержаться в таком положении на 30 секунд, а затем правильно из него выйти. Для начала нужно освоить упражнения, позволяющие снять напряжение с шеи и плеч, а уже потом приступать к фейсбилдингу. Оказывается, лицу зарядка нужна ничуть не меньше, чем телу. Татьяна Кузнецова говорит, что знает каждую мышцу на лице, а значит, владеет секретом молодости и красоты.

Как и тренировки в спортзале, массаж лица пропускать не следует. Как минимум три раза в неделю ему нужно уделять от 10 до 60 минут. Продолжительность зарядки зависит от масштаба возрастных изменений и желаемого результата. Несмотря на то, что фейсбилдингом в домашних условиях нужно заниматься с осторожностью, все же эта программа, утверждает Татьяа Кузнецова, безопасна, в отличие от популярных сегодня агрессивных аппаратных и инъекционных методик.

«Все, что мы делаем снаружи, внедряясь в организм, делая инъекции либо пластические операции, - это уже вмешательство, это так называемые необратимые поступки, которые накладывают отпечаток на ваши физиологические возможности. И лучше их избегать, пока это возможно», - пояснила она.

Существуют десятки упражнений, которые способны предотвратить появление морщин, избавить от второго подбородка, складок на шее и мешков под глазами. Более подробно о восстановлении и сохранении мышечного каркаса лица читайте на сайте информагентсва «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 75

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: