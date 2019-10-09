И. о. мэра Пензы Сергей Волков объявил выговор дорожным службам

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09 октября 2019, 13:04Общество
Из-за транспортного коллапса утром 9 октября и.о. главы администрации Пензы Сергей Волков объявил выговор ответственным за содержание дорог.
ДТП в Терновке, на проспекте Строителей и проспекте Победы произошли из-за обледенения проезжей части.
И.о. главы администрации города Сергей Волков назвал это недоработкой дорожных служб.
«Сейчас октябрь, ночные заморозки – обычное явление в это время года. Содержание дорог в переходный период мы обсуждали накануне. Тем не менее, никаких мер принято не было», – цитирует пресс-служба мэрии.
Несмотря на то, что ранее дорожные службы отчитались о проведении противогололедной обработки на Гагаринском путепроводе, Измайловском и Сурском мостах, за несвоевременное проведение работ и.о. мэра объявил выговор директору Департамента ЖКХ города Пензы Максиму Иванкину, директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву, замечание – заместителю главы администрации города Юрию Ильину, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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