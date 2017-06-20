И. Белозерцев поблагодарил В. Ланового за патриотическое воспитание молодежи

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20 июня 2017, 09:32Культура
В Пензе накануне вечером, 19 июня, побывал Народный артист СССР, знаменитый актер театра и кино Василий Лановой. Он представил в областном драмтеатре общественно-патриотическую акцию «Спасибо за верность, потомки!»
Губернатор Иван Белозерцев, поднявшись на сцену, приветствовал известного актера Василия Ланового, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Творчество Василия Семёновича Ланового – это история государства Российского. Это человек, который сыграл самые важные роли в советском российском кино. С его героями выросло не одно поколение нашей страны. Они служили примером нам, воспитывали наших детей и продолжают учить наших внуков. Василий Семенович – это человек, отдающий свой талант, свои знания, мастерство и профессионализм нашей великой Родине – России», - подчеркнул он.
По данным пресс-центра областного правительства, за сохранение священной памяти о доблести и героизме нашего народа в годы Великой Отечественной войны, большой вклад в патриотическое воспитание молодежи Иван Белозерцев вручил Василию Лановому Благодарственное письмо губернатора Пензенской области.
Народный артист Советского Союза выразил благодарность пензенским ветеранам за мужество и героизм, проявленные в годы войны, подарил памятные сувениры.
Напомним, гала-концерт патриотической акции был дан в Москве перед Днем Победы, 5 мая. Программа является своеобразным творческим предисловием к шествию «Бессмертного полка».
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