«И снова здравствуйте». В Арбеково произошло ДТП с «Яндекс.Такси»

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13 декабря 2018, 16:07Происшествия
В микрорайоне Арбеково города Пензы днем 13 декабря произошла авария с участием машины «Яндекс.Такси». Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что на улице Ладожской столкнулись машина «Яндекс.Такси» и отечественная легковушка. Автор добавил, что из-за ДТП образовалась пробка, автомобили объезжали место столкновения по обочине.
На снимке видно, что обе машины получили механические повреждения. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.
Отметим, что машины «Яндекс.Такси» часто мелькают в сводках ДТП. Пензенцы недоумевают, почему это происходит.
«У них машин 80% Пензы что ли?» - написал пользователь Юрок.
«Наверное, они проводят утренние собрания, где обсуждают, сколько машин нужно разбить», - пошутил Антон.
Официальной статистики по данному факту нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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