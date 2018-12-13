«И снова здравствуйте». В Арбеково произошло ДТП с «Яндекс.Такси»

В микрорайоне Арбеково города Пензы днем 13 декабря произошла авария с участием машины «Яндекс.Такси». Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что на улице Ладожской столкнулись машина «Яндекс.Такси» и отечественная легковушка. Автор добавил, что из-за ДТП образовалась пробка, автомобили объезжали место столкновения по обочине.

На снимке видно, что обе машины получили механические повреждения. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Отметим, что машины «Яндекс.Такси» часто мелькают в сводках ДТП. Пензенцы недоумевают, почему это происходит.

«У них машин 80% Пензы что ли?» - написал пользователь Юрок.

«Наверное, они проводят утренние собрания, где обсуждают, сколько машин нужно разбить», - пошутил Антон.

Официальной статистики по данному факту нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».