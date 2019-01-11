Художник из Пензы объединил фольклор, этнические мотивы и технологии

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11 января 2019, 19:19Культура
Пензенский художник Сергей Уваров представил свои работы из цикла «Удмуртский календарь» (0+). Он объединил в своем творчестве фольклор и этнические мотивы с технологичностью.
Проводя экскурсию по смысловым лабиринтам своих работ, художник Сергей Уваров, смеясь, вспоминал один из отзывов о своей последней выставке: эти картины вызывают неочевидную тревогу. Словно что-то спокойное, сокровенное, истинное поставлено под удар технологий.
«Экология души в общепринятом смысле, если можно так сказать, на фоне бурно развивающейся промышленной деятельности людей на земле. Они вытесняют старое, но все это проходящее, а, например, кора дуба, березы, природа вечны - это настоящая суть», - рассказал мастер.
Впрочем, древесная кора ни единственный случай, когда предметы окружающей реальности попадают на картины. Сергей Уваров в работе «Секрет» обыграл канализационный люк, настоящие значки прошедшей эпохи, обрывки газет и блестящих конфетных фантиков. А ухват, найденный в крестьянской избе в Удмуртии, попал на картину, которая называется «Третий закон термодинамики». Кстати, звучит он следующим образом: абсолютного нуля не бывает.
«Мы считаем, что ноль - это все, смерть, но это не так. Мы были на симпозиуме в деревне, и там разрешили брать из двух-трех домов все, что хотим. Нашли там старые интересные вещи, которые потом использовали, была задача - сделать из них произведение искусства», - рассказал художник.
Сейчас Сергей Уваров работает над циклом «Удмуртский календарь» (0+), где покажет апрель, когда быки после долгой зимы выходят на воздух и бесконечно жадно пьют воду из растаявшей реки, и февраль - месяц волчьей свадьбы.
Идею создать такой календарь пензенскому художнику когда-то предложил отец- литературовед Анатолий Уваров, который детально изучал фольклор тех мест. Такая тесная связь с Удмуртией объясняется просто - художник и его родители родом из Ижевска. По признаниям самого живописца, в своем творчестве он пошел за сказкой, очертания которой ясно видны на его полотнах.
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