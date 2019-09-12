Художник из Александровки ухаживает за местным родником 25 лет

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12 сентября 2019, 19:42Общество
Пензенский художник Герман Карпов приглашает жителей и гостей области на родник, который он обустраивал на протяжении почти 25 лет. В селе Александровка ключ стараниями энтузиаста стал настоящей достопримечательностью. Однако работа еще не завершена.
К роднику вряд ли когда-то зарастет народная тропа. Даже если люди перестанут туда заезжать, место останется «живым», потому что за ним уже не один десяток лет ухаживает художник Герман Карпов. Он сам сделал металлическую лестницу, которую затем украсил добрыми пожеланиями, сложил из камня чашу и парапет. Родник стал достопримечательностью Александровки. Заслуженный художник России посвящает ему все свое свободное время.
Еще у лестницы должны появиться перила, а на бетонных блоках мастер мечтает построить смотровую площадку. Архитектурную композицию завершит часовня. Одному с таким объемом работ, сетует Герман Трифонович, не справиться. Поддержка добровольцев-волонтеров всегда кстати.
Если появится возможность, Герман Карпов хотел бы поставить мост, который бы соединил берега речки, и соорудить чуть ниже по течению купель. Энтузиаст уверен, что проект, над которым он работал четверть века, будет завершен.
«Меня не волнуют года, главное - чтобы здоровье было. Я должен сделать все, что задумал», - сказал он.
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