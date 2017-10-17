Остановка «Путепровод» находится в аварийном состоянии - пензенец

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17 октября 2017, 17:06Общество
Пензенец написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» об аварийном состоянии остановки «Путепровод» по направлению из центра города.
По словам жителя города, в феврале он уже писал жалобу, и в мэрии ему ответили, что собственника остановочного павильона принудят привести остановку в нормальное состояние.
«Прошло больше половины года, остановка стала выглядеть еще хуже, никаких мероприятий по ее реконструкции или замене произведено не было. На остановке отсутствует крыша, вместо брусчатки - просто песок, нет стен. Остановка - как после бомбежки. Прошу принять меры и привести остановочный павильон в надлежащий вид, так как его аварийное состояние не только негативно влияет на имидж города, но и приносит неудобство горожанам (в нем опасно находиться из-за аварийного состояния и невозможно укрыться от непогоды из-за отсутствия крыши)», - сообщил он.
Также пензенец попросил принять меры в отношении недостроенного заброшенного здания позади остановочного павильона.
«Недострой стоит уже лет 15. Впереди отсутствуют части забора, туда постоянно забираются дети и подростки, которые могут получить травмы, там находятся сомнительные люди и лица без определенного места жительства. На территории не ведется никаких работ, лежит строительный мусор. Возможно ли вообще снести части этого здания (там только фундамент), убрать строительный забор и привести в порядок остановку и прилежащую территорию, чтобы ее вид соответствовал одному из больших и центральных районов города?» - спросил он.
Корреспонденты информагентства направили официальный запрос в мэрию города для того, чтобы разобраться в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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