Хозяйства Пензенской области произвели 259 тысяч тонн скота и птицы на убой

По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства Пензенской области, за текущий год в регионе произвели 259 тысяч тонн скота и птицы на убой, что на 24,3% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Валовой надой молока в хозяйствах области составил 126,6 тысяч тонн. Надой молока на одну корову – 5 624 кг. Это на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также минсельхоз сообщает, что в регионе получили 92,7 млн куриных яиц, а средняя яйценоскость одной курицы составила 182 яйца - на 1,7% больше, чем за 9 месяцев 2018 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».