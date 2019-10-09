Хозяйства Пензенской области произвели 259 тысяч тонн скота и птицы на убой

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09 октября 2019, 12:03Общество
В Пензенской области специалисты зафиксировали рост производственных показателей в отрасли животноводства.
По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства Пензенской области, за текущий год в регионе произвели 259 тысяч тонн скота и птицы на убой, что на 24,3% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.
Валовой надой молока в хозяйствах области составил 126,6 тысяч тонн. Надой молока на одну корову – 5 624 кг. Это на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также минсельхоз сообщает, что в регионе получили 92,7 млн куриных яиц, а средняя яйценоскость одной курицы составила 182 яйца - на 1,7% больше, чем за 9 месяцев 2018 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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