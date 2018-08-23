Хоть глаз коли. Житель Запрудного жалуется на неосвещенную дорогу

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23 августа 2018, 12:04Общество
Пензенец возмущен отсутствием освещения длинной пешеходной дороги вдоль домов на проспекте Строителей в Дальнем Арбеково - микрорайоне Запрудный.
Об этом он сообщил в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«Длинная пешеходная дорога в Запрудном (вдоль проспекта Строителей, от дома № 69 до № 83), где ходит довольно много людей. Темно — хоть глаз коли. Интересно, тут когда-нибудь появится освещение или нет? А слева еще гаражи, мало ли — выскочат в темноте, ограбят», - написал он.
Чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты информагентства направили официальный запрос в мэрию.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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