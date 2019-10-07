07 октября 2019, 14:36Общество

«Хоть глаз коли». Пензячка рассказала о темноте на ул. Собинова

Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала, что на улице Собинова нет освещения.

«Улица Собинова практически не освещена, хоть глаз коли, за исключением трех-четырех фонарных столбов, еле освещающих проезжую часть. А как по тротуару передвигаются пенсионеры и ветераны, которые проживают на этой улице? Про школьников я молчу, там страшно по одному ходить, в потемках все лужи соберешь. А дальше, от мусорных контейнеров, освещение абсолютно заканчивается — идите, как хотите. А это — город, не глухая деревня», - написала женщина.

«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители региона могут сообщать о проблемах в «Жалобной книге». Информагентство по каждому обращению направляет официальные запросы в конкретные ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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