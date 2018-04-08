Хороший урожай. Как не нарваться на подделки семян?

До начала дачного сезона осталось две недели. Традиционно весной у дачников растет спрос на саженцы, рассаду и семена огородных культур. Чтобы осенью не остаться без урожая, при их покупке пензенцев просят проявлять бдительность. По оценке Ассоциации независимых российских семенных компаний, доля подделок на рынке доходит до 50%. Как не обмануться и приобрести качественный посадочный материал?

Для огородников весна - насыщенная пора. Елена Ивановна уже в марте посеяла семена томатов и перцев на рассаду, сейчас ее растения - на зависть всем. К каждому всходу - индивидуальный подход. Осталось дождаться тепла и начать высаживать в теплицу, а чуть позже - в открытый грунт. То, каким будет урожай, во многом зависит от семян, покупать их необходимо только у проверенных производителей.



«Ни в коем случае не с рук, не на рынке. По поводу томатов, семена тоже надо покупать в проверенных фирмах. Если томаты в теплицу, то их пораньше сажают, если в грунт, - то чуть попозже. Там тоже ничего необычного: если в свой грунт, то его, естественно, надо обработать. Я лично никогда не обрабатываю, а прогреваю хорошо. Но если покупной, то тоже покупать только в проверенных магазинах», - рассказала председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Елена Храмцова.

У каждого свой подход: кто-то покупает семена исключительно в зарекомендованных торговых сетях, кто-то заказывает напрямую у производителей либо отдает предпочтение только импортным. Но и тут можно нарваться на подделку. Так, год назад в продажу поступила партия семян неизвестного сорняка, который продавали под видом элитного сорта моркови. Тогда без урожая остались тысячи огородников по всей стране.



Красивая упаковка вовсе не гарантирует, что товар качественный. Многие крупные торговые сети, заинтересованные в сохранении своей репутации, сами ведут борьбу с фальсификатом. В частности, несколько раз в году проводят встречи с производителями.



«Я бы рекомендовала огородникам, дачникам покупать семена в проверенных магазинах, которые зарекомендовали себя на рынке. К примеру, мы берем уже проверенные семена. Работаем с этими фирмами давно», - сказала продавец-консультант магазина «Зеленый дом» Тамара Скоренина.



В Россельхознадзоре уточняют: мошенники нередко идут на различные ухищрения - подделывают брендированную продукцию, подменяют дорогие сорта дешевыми аналогами. Как не обмануться на этапе покупки, рассказали в ведомстве.

«Пакет должен быть хорошо склеенным. Плотный, без всяких нарушений. Затем, по всхожести семян - это должно быть на самом пакете пробито, не наклейке, которая может быть отклеена, и вместо нее другая быть. Главная проблема, конечно, - просроченность семян», - рассказал начальник отдела в области карантина растений, качества и безопасность зерна и семеноводства Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Андрей Мосолов.



Если на этапе покупки у вас возникли сомнения, следует спросить у продавца свидетельства на семена, в которых указана всхожесть партий и срок действия документа. Если подделка обнаружилась уже после посадки, то в случае сохранения упаковочного пакета и чека, вы имеете право обратиться в Россельхознадзор. Ведомство проведет необходимые проверки.