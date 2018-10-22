Хореограф из Питера провел для пензенских танцоров мастер-класс

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 октября 2018, 19:42Культура
Юным танцорам рассказали, как управлять своим телом и движениями. В рамках фестиваля современного танца «Равновесие» (0+) в пензенском Центре культуры и досуга для его участников провели мастер-класс и лекцию. В роли наставников выступили члены жюри фестиваля.
Мастер-класс провел хореограф из Санкт-Петербурга Сергей Медведевй. Темой занятия стали «Принципы построения композиции в современном танце». Первое, на что мастер обращает внимание своих подопечных, - это создание движения. По его мнению, для танцора очень важно наличие паттернов - шаблонов различных движений.
Следующий этап занятия - создание пространства для танца вокруг себя. По словам хореографов, сейчас самыми яркими и запоминающимися являются коллективы, которые овладели этой составляющей танцевальной композиции. Далеко не всем хватило места на мастер-классах. Участие в них приняли не только пензенские танцоры, но и гости фестиваля.
«Советское восприятие танца - фронтально, ярко и эффективно. Современная хореография охватывает и исследует пространство на всех уровнях. Этот мастер-класс рассчитан на то, чтобы это осознать и научиться пользоваться», - сказала руководитель танцевального содружества «Бенедиктус» Евгения Кольцова.
Также лекцию провела член жюри Татьяна Тарабанова. Она рассказала про анатомию танца: как работают суставы, мышцы, как заставить работать свое тело на полную и избежать травм.
«Мы живем в обществе, где необходимо соблюдать правила. Например, дисциплина в школе и детском саду, когда ребенка поправляют, говорят, как ему правильно сидеть, стоять, ходить. Таким образом он замыкается, в теле образуется ряд блоков», - рассказала она.
В течение дня мастер-классы провели и остальные члены жюри. Завершится фестиваль современного танца «Равновесие» гала-концертом (0+), на котором коллективы представят свои лучшие номера.
22 октября 2018, 19:42Хореограф из Питера провел для пензенских танцоров мастер-класс
22 октября 2018, 19:37Пензенским бизнесменам рассказали, как нанять хорошего сотрудника
22 октября 2018, 19:33В Пензе стартовал турнир по бильярду «Золотая лига - 2019»
22 октября 2018, 19:26Пензенские общественники проверили работу каменского сельсовета
22 октября 2018, 19:21В Пензе впервые прошел конкурс патриотической песни «Сурский воин»
22 октября 2018, 19:18В Пензы бойцы ОМОНа и СОБРа провели совместные учения
22 октября 2018, 19:12В результате аварии в Пензе без воды остались более 800 домов
22 октября 2018, 19:07На «Хакатоне-2018» в Пензе выбрали лучшие проекты Поволжья