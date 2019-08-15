Хоккеисты пензенского «Дизеля» начали домашний турнир с победы

В Пензу вернулся большой хоккей. В городе стартовал шестнадцатый «Кубок Дизеля» (0+). Кроме местной команды в нем принимают участие воронежский «Буран», нижегородское «Торпедо-Горький», а также хоккейные клубы «Тамбов» и «Рязань». Последние стали соперниками «Дизеля» в матче открытия турнира.

Кубок «Дизеля» давно стал предсезонной традицией для пензенского хоккея. Тренеры в преддверии старта чемпионата Высшей хоккейной лиги наигрывают звенья, смотрят на физическую форму ребят. Спортсмены привыкают к игровому ритму. Готовятся к старту ВХЛ и болельщики, которые успели соскучиться по любимой команде.

«Молодежку сначала посмотрели, а сейчас начался серьезный, взрослый хоккей, который люди ждали несколько месяцев, соскучились. Вот пришли, радуемся. Не обязательно этот кубок выигрывать. Это не панацея. Надо обкатать команду и настроиться на хорошую игру. Второе, третье места - тоже хорошо, но выиграть будет приятно», - сказал болельщик ХК «Дизель» Олег Матвеев.

В матче открытия турнира дружине Алексея Ваулина противостоял хоккейный клуб «Рязань». Пензенские хоккеисты не хотели ударить в грязь лицом в первом матче перед родными трибунами, поэтому сразу же взяли ход игры в свои руки. Это привело к тому, что гости начали ошибаться в обороне и заработали несколько удалений, чем и воспользовались хозяева. Дебютной шайбой в составе «Дизеля» отметился словак Марек Тврдонь.

Команды достаточно быстро закончили первый период. Им на это понадобилось всего 25 минут. Дело в том, что в игре очень мало остановок и пауз, но после первого периода по-прежнему вели «желто-синие».

Во второй 20-минутке ход игры не изменился. Хозяева еще раз реализовали численное большинство. Шайба - на счету Никиты Демина. Финальную точку в матче пензенцы поставили уже под занавес третьего периода. На 57-минуте Владислав Барулин поразил ворота рязанцев после передачи Павла Медведева. Итоговый счет - 3:0. «Дизель» начал домашний турнир с уверенной победы. Теперь этот успех нужно закрепить, ведь межсезонье получилось плодотворным и у команды есть все, чтобы показать хороший результат в Высшей хоккейной лиге.

«Говорят, что июнь - месяц отпусков, работы нет. Про этот сезон точно не могу такого сказать, потому что мы трудились, готовились, поэтому ждали с нетерпением игроков, соскучились», - сказал исполнительный директор ХК «Дизель» Владимир Романов.

В рамках домашнего турнира «желто-синие» проведут еще три встречи. 15 августа соперником «Дизеля» станет хоккейный клуб «Тамбов». 17 августа дружина Алексея Ваулина сыграет с воронежским «Бураном», а 18-го числа турнир завершится матчем хозяев льда против клуба «Торпедо-Горький».

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