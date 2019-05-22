22 мая 2019, 12:04Спорт

Хоккеист из Пензы будет играть за питерский клуб

Уроженец Пензы, вратарь Петр Кочетков переезжает в Санкт-Петербург, чтобы играть за СКА.

«Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен. Игроком южан стал голкипер Никита Богданов, в Петербург переезжает вратарь Петр Кочетков», - сообщили на официальном сайте хоккейного клуба СКА.

Петр Кочетков выступал за «Ирбис», «Дизелист», «Дизель» и «Капитан», в КХЛ дебютировал в составе ХК «Сочи». Спортсмен является бронзовым призером и лучшим голкипером молодежного чемпионата мира 2019 года. Также он - победитель молодежной суперсерии 2018 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот - https://www.ska.ru/news/view/pietr-kochietkov-v-ska/

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