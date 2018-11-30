Хирург из Пензы удостоена звания Заслуженного врача России

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

Ольга Лугина работает врачом уже 26 лет, за это время она смогла зарекомендовать себя как высококвалифицированный специалист. Она проводит операции на органах брюшной полости у больных экстренного и планового хирургического профиля, а также при смешанной патологии.

Указ о присвоении почетного звания подписал президент Владимир Путин 28 ноября, пишет ИА «Пенза-Пресс».