30 ноября 2018, 12:36Общество

Хирург из Пензы удостоена звания Заслуженного врача России

Хирург больницы №6 города Пензы Ольга Борисовна Лугина получила звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

Ольга Лугина работает врачом уже 26 лет, за это время она смогла зарекомендовать себя как высококвалифицированный специалист. Она проводит операции на органах брюшной полости у больных экстренного и планового хирургического профиля, а также при смешанной патологии.

Указ о присвоении почетного звания подписал президент Владимир Путин 28 ноября, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://health.pnzreg.ru/news/4199/

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