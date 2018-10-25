Губернская симфоническая капелла готовится к вечеру хоровой музыки

26 октября Губернаторская симфоническая капелла устроит для зрителей вечер хоровой музыки (6+). Среди открытий, которые ждут зрителей, существенно обновившийся состав хора. Он пополнился молодыми исполнителями. Сейчас капелла проводит последние репетиции.

«Концерт включает в себя произведения лучших хоровых композиторов России - Родиона Щедрина, Георгия Свиридова, Марка Фрадкина, Александра Соловьева и Седова, Сергея Тонеева и, конечно, Петра Чайковского», - рассказал руководитель и главный дирижер Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.

В исполнении пензенского хора зрители услышат также сочинения выдающегося композитора и дирижера, уроженца Пензенской области Александра Архангельского. Кстати, в ноябре в Пензе пройдет фестиваль духовной музыки (12+), посвященный ему. На него приглашены хоры из области и соседних регионов.