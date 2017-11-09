10 ноября 2017, 11:07Общество Губернаторы Пензенской и Брянской областей сыграли в хоккей Губернатор Иван Белозерцев возглавил пензенскую команду в товарищеском матче по хоккею против брянской сборной, во главе которой играл глава Брянской области Александр Богомаз.

Иван Белозерцев, приветствуя команды и болельщиков, отметил, что президент Владимир Путин ставит задачу уделять больше внимания спорту, чтобы поддерживать здоровье нации.

«Спорт объединяет, поэтому сегодня мы вышли играть в хоккей. Хотелось бы, чтобы молодежь брала с нас пример», – сказал он.

Значение физической культуры в жизни человека отметил и губернатор Брянской области.

«С Иваном Александровичем мы показываем молодому поколению – где бы ты ни работал, всегда должен заниматься спортом, потому что это здоровый образ жизни, молодость и успех», – сказал Александр Богомаз.

Как сообщает пресс-центр облправительства, по итогам прошлой игры на пензенской ледовой арене брянцы проиграли со счетом 10:6. На сей раз товарищеский матч завершился вничью - со счетом 7:7.

Иван Белозерцев поблагодарил команду соперника за игру, а болельщиков – за поддержку, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«На брянской земле есть хорошие мастера спорта, мы это увидели сегодня, а Пензенская область известна своей хоккейной школой. Игра была блестящая, хоккеисты полностью выкладывались. Каждая шайба, забитая нами, сопровождалась аплодисментами, это говорит о том, что жители Брянской области любят спорт», – отметил глава региона.

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/main_news/2017/11/9/20003727

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