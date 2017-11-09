Губернаторы Пензенской и Брянской областей сыграли в хоккей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 ноября 2017, 11:07Общество
Губернатор Иван Белозерцев возглавил пензенскую команду в товарищеском матче по хоккею против брянской сборной, во главе которой играл глава Брянской области Александр Богомаз.
Иван Белозерцев, приветствуя команды и болельщиков, отметил, что президент Владимир Путин ставит задачу уделять больше внимания спорту, чтобы поддерживать здоровье нации.
«Спорт объединяет, поэтому сегодня мы вышли играть в хоккей. Хотелось бы, чтобы молодежь брала с нас пример», – сказал он.
Значение физической культуры в жизни человека отметил и губернатор Брянской области.
«С Иваном Александровичем мы показываем молодому поколению – где бы ты ни работал, всегда должен заниматься спортом, потому что это здоровый образ жизни, молодость и успех», – сказал Александр Богомаз.
Как сообщает пресс-центр облправительства, по итогам прошлой игры на пензенской ледовой арене брянцы проиграли со счетом 10:6. На сей раз товарищеский матч завершился вничью - со счетом 7:7.
Иван Белозерцев поблагодарил команду соперника за игру, а болельщиков – за поддержку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«На брянской земле есть хорошие мастера спорта, мы это увидели сегодня, а Пензенская область известна своей хоккейной школой. Игра была блестящая, хоккеисты полностью выкладывались. Каждая шайба, забитая нами, сопровождалась аплодисментами, это говорит о том, что жители Брянской области любят спорт», – отметил глава региона.
10 ноября 2017, 12:13Губернаторы Пензенской и Брянской областей договорились о сотрудничестве
10 ноября 2017, 12:02На улице Измайлова произошла серьезная авария
10 ноября 2017, 11:35В Пензе подростки сняли на видео, как в школе №74 из кранов течет «кумыс»
10 ноября 2017, 11:07Губернаторы Пензенской и Брянской областей сыграли в хоккей
10 ноября 2017, 10:32Белозерцев поздравил пензенцев с Днем сотрудника ОВД
10 ноября 2017, 10:05Пензенская область – в лидерах по сбору сахарной свеклы в ПФО
10 ноября 2017, 09:31В Малосердобинском районе столкнулись «Лада» и «Рено»
09 ноября 2017, 19:55В литературном музее Пензы будет храниться уникальная фотография Блока