Губернаторы Пензенской и Брянской областей договорились о сотрудничестве

10 ноября 2017, 12:13Общество

Губернатор Иван Белозерцев был с рабочим визитом в Брянске. В его рамках глава региона принял участие в расширенном заседании правительств Пензенской и Брянской областей. Иван Белозерцев и губернатор Брянской области Александр Богомаз договорились о расширении сотрудничества двух регионов.