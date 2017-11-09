Губернаторы Пензенской и Брянской областей договорились о сотрудничестве

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10 ноября 2017, 12:13Общество
Губернатор Иван Белозерцев был с рабочим визитом в Брянске. В его рамках глава региона принял участие в расширенном заседании правительств Пензенской и Брянской областей. Иван Белозерцев и губернатор Брянской области Александр Богомаз договорились о расширении сотрудничества двух регионов.
10 ноября 2017, 12:13Губернаторы Пензенской и Брянской областей договорились о сотрудничестве
10 ноября 2017, 12:02На улице Измайлова произошла серьезная авария
10 ноября 2017, 11:35В Пензе подростки сняли на видео, как в школе №74 из кранов течет «кумыс»
10 ноября 2017, 11:07Губернаторы Пензенской и Брянской областей сыграли в хоккей
10 ноября 2017, 10:32Белозерцев поздравил пензенцев с Днем сотрудника ОВД
10 ноября 2017, 10:05Пензенская область – в лидерах по сбору сахарной свеклы в ПФО
10 ноября 2017, 09:31В Малосердобинском районе столкнулись «Лада» и «Рено»
09 ноября 2017, 19:55В литературном музее Пензы будет храниться уникальная фотография Блока