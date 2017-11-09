10 ноября 2017, 12:13Общество

Губернаторы Пензенской и Брянской областей договорились о сотрудничестве

Губернатор Иван Белозерцев был с рабочим визитом в Брянске. В его рамках глава региона принял участие в расширенном заседании правительств Пензенской и Брянской областей. Иван Белозерцев и губернатор Брянской области Александр Богомаз договорились о расширении сотрудничества двух регионов.

Общество
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