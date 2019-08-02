Пензенцы отметили День воздушно-десантных войск

2 августа в России отмечают День воздушно-десантных войск. Именно тогда в 1930 году на учениях под Воронежем впервые на парашютах десантировалось специальное подразделение для выполнения тактической задачи. Из Пензенской области ежегодно служить в ВДВ уходят около 200 человек. Десантники называют себя гвардией и элитными войсками российской армии. Для многих этот праздник стал семейным.

Свой лозунг «никто, кроме нас» им приходилось повторять в самых разных, критических ситуациях. Эти слова теперь повторяет и семья Шуевых. Молодожены подумали: кто еще кроме них решится отпраздновать свадьбу в День воздушно-десантных войск?

«У нас в семье отмечается один праздник - День ВДВ, решили объединить несколько событий. Передаю привет третьей отдельной бригаде специального назначения, она сейчас базируется под Тольятти, а когда служил, была под Самарой. Замечательная часть, у меня два брата отслужили, один по контракт, только вернулся», - рассказали молодожены Максим и Екатерина Шуевы.

По статистике, из всех пензенцев, прошедших Афганистан, больше всего было именно десантников. Имя Николая Князькина, который в 21 год погиб от вражеской пули, попав с батальоном в засаду, высечено на доске памяти у монумента «Разорванная звезда». Его сослуживцы с большим трепетом относятся к ней. Посмертно нашего земляка наградили орденом Красной Звезды.

«На доске - и взрослые, и старые лица, но душа у всех молодая, мы по-прежнему мальчишки, замечательные люди, а они все еще в одном строю с нами. Порядка десяти часов шел очень сложный бой, тогда кроме Коли Князькина полегли еще пять военнослужащих. Рота выжила благодаря ним. Было тяжело и тогда, и сейчас, поверьте», - рассказал сослуживец Николая Князькина Вячеслав Уранов.

Ежегодно из Пензенской области в воздушно-десантные войска удается попасть почти 200 ребятам, а с момента их создания, 2 августа 1930 года, когда под Воронежем на учениях высадились первые десантники, через этот род войск прошли более 9000 наших земляков.

«С момента создания ВДВ войска были причислены к элите российской армии. Десантники проявляли беспредельное мужество и героизм, ценою своей жизни выполняли задачи в интересах нашего государства и народа», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Представители ветеранских организаций вручили главе региона почетный знак генерала Василия Глазунова. Кстати, первый командующий войсками ВДВ - уроженец именно Пензенской области, и в 2019 году впервые десантники отдельно почтили память своего генерала-лейтенанта. У места его будущего памятника.

В этот день главными словами, которые десантники ни единожды повторяли друг другу, было пожелание мирного неба над головой.