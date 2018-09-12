Губернатору презентовали новый жилой комплексй на Западной поляне

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12 сентября 2018, 19:42Общество
Приоритетная задача в 2018 году - жилищное строительство. Доступность жилья для населения в регионе планируют обеспечить за счет увеличения объемов строительства и снижения процентных ставок по ипотечным займам. О том, что облик Пензы благодаря комплексной застройке меняется в лучшую сторону, Иван Белозерцев заявил в ходе презентации нового жилого комплекса на Западной поляне.
Губернатор лично поздравил с приобретением жилья семью Францевых. Решение воспользоваться средствами материнского капитала, вступить в ипотечную программу и улучшить свои жилищные условия молодые родители приняли, когда в прежней квартире с двумя детьми стало тесно. Выбор пал на новостройку в районе Западной поляны.
«Довольны застройщиком, хорошее место, качественные материалы использованы, не экономили. Сам немного стройкой занимаются, поэтому вижу», - сказал Роман Францев.
Подобные проекты жилых комплексов, которые реализуются в соответствии с требованиями программы «Создание комфортной городской среды», - это современный стандарт жилья. Строительные компании все чаще отказываются от типовой застройки и находят новые решения, начиная от дизайна строений и заканчивая инфраструктурой.
«Четыре отдельно стоящие башни - это оригинально, плюс, таким образом, мы позаботились о жителях других домов, не загораживая им вид на лес. Конечно, пришлось использовать больше места, но, если развернуть все четыре здания, то их геометрическая проекция превратиться в обычный длинный дом», - рассказал архитектор проекта Сергей Попрядухин (Москва).
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев нацелил застройщика на создание благоустроенной территории возле новостроек. Первый этап в жилом комплексе завершен. Глава региона отметил, что возведенная детская площадка соответствует требованиям безопасности и именно такими должны быть все игровые комплексы.
«Не должно быть гравия и асфальта - дети травмируются, только специальное резиновое покрытие», - сказал он.
Сделать территорию безопаснее позволит проект «Двор без машин». В жилом комплексе предусмотрен подземный паркинг. В ходе рабочего визита на стройплощадку Иван Белозерцев напомнил о программе «Доступная ипотека», в рамках которой региональное агентство ипотечного кредитования предоставляет жилищные кредиты по процентной ставке в 6% годовых.
В 2019 году из федеральной ипотечной компании планируют привлечь до 900 миллионов рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке для ряда категорий граждан.
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