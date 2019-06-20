Губернаторская симфоническая капелла завершает концертный сезон

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20 июня 2019, 19:09Культура
В Пензе подходит к концу марафон симфонической музыки. 23 июня в областной филармонии пройдет заключительный концерт в рамках фестиваля «Пензенские симфонические сезоны» (6+).
Он стартовал 10 марта. В программу вошли пять концертов симфонической музыки. Произведения классиков исполнили музыканты из Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова. Закроет фестиваль концертная программа «Оперетта-Гала» в исполнении Губернаторской симфонической капеллы и солистов. Кроме того, своим выступлением она завершит собственный концертный сезон. По словам артистов, он получился насыщенным.
«У нас звучала фортепианная и симфоническая музыка, произведения контактно-артериального жанра, редко исполняемая месса танго. Приезжали ребята с московской оперетты, выступали с нашим оркестром. Насыщенная была концертная жизнь и это хорошо, чем больше мы заняты, тем лучше», - сказал художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.
Заключительный концерт фестиваля «Пензенские симфонические сезоны» состоится 23 июня в большом зале филармонии (6+). Начало - в 18.30.
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