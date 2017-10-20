22 октября 2017, 17:18Культура Губернаторская симфоническая капелла выступила в школе Кузнецка Заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский вместе с возглавляемой им губернаторской симфонической капеллой выступили в городе Кузнецке Пензенской области.

По традиции, концерт состоялся в стенах школы №8. Юным слушателям на этот раз предложили патриотические произведения.

Своеобразный урок музыки от лучших оркестрантов и академических исполнителей региона здесь проводят минимум раз в год. Педагоги уверены, что такое общение приносит школьникам только пользу.

«Свое искусство, свои великолепные голоса губернаторская капелла имеет возможность подарить детям. Живое общение с музыкантами, с музыкой. Я считаю, что это великолепное удовольствие», - сказала Светлана Шалькина, директор школы №8 Кузнецка.

Концерт губернаторской капеллы совпал с днем рождения руководителя коллектива. Заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского зрители поздравили аплодисментами. Впрочем, овации не смолкали на протяжение всего концерта. При этом юные слушатели еще и подпевали артистам.

Каждый раз, выступая в Кузнецке, коллектив губернаторской симфонической капеллы старается исполнить что-то новое. На этот раз музыканты подготовили программу, составленную из песен о Родине.

В этот день артисты губернаторской симфонической капеллы дважды выходили на сцену восьмой школы. Продолжительность каждого концерта составила сорок пять минут.



По словам Владимира Каширского, солисты губернаторской симфонической капеллы - частые гости в учебных заведениях региона. В ближайшее время артисты посетят школы и в других районах области.

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