Губернаторская симфоническая капелла выступила в школе Кузнецка

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22 октября 2017, 17:18Культура
Заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский вместе с возглавляемой им губернаторской симфонической капеллой выступили в городе Кузнецке Пензенской области.
По традиции, концерт состоялся в стенах школы №8. Юным слушателям на этот раз предложили патриотические произведения.
Своеобразный урок музыки от лучших оркестрантов и академических исполнителей региона здесь проводят минимум раз в год. Педагоги уверены, что такое общение приносит школьникам только пользу.
«Свое искусство, свои великолепные голоса губернаторская капелла имеет возможность подарить детям. Живое общение с музыкантами, с музыкой. Я считаю, что это великолепное удовольствие», - сказала Светлана Шалькина, директор школы №8 Кузнецка.
Концерт губернаторской капеллы совпал с днем рождения руководителя коллектива. Заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского зрители поздравили аплодисментами. Впрочем, овации не смолкали на протяжение всего концерта. При этом юные слушатели еще и подпевали артистам.
Каждый раз, выступая в Кузнецке, коллектив губернаторской симфонической капеллы старается исполнить что-то новое. На этот раз музыканты подготовили программу, составленную из песен о Родине.
В этот день артисты губернаторской симфонической капеллы дважды выходили на сцену восьмой школы. Продолжительность каждого концерта составила сорок пять минут.
По словам Владимира Каширского, солисты губернаторской симфонической капеллы - частые гости в учебных заведениях региона. В ближайшее время артисты посетят школы и в других районах области.
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