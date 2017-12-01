Губернаторская симфоническая капелла сыграет с итальянцами

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03 декабря 2017, 16:14Культура
"Симфонии Людвига ван Бетховена" прозвучат в пензенской филармонии 17 декабря. Дата выбрана неслучайно: 16 декабря 247 лет назад родился будущий великий композитор.
Ценители прекрасного смогут насладиться симфонией №4, а также прослушать тройной концерт для виолончели, скрипки и фортепиано "до мажор". На сцену выйдут губернаторская симфоническая капелла под управлением Владимира Каширского и знаменитые итальянские музыканты.
Итальянская музыка вновь прозвучит в стенах филармонии. Сейчас в храме искусства готовят большую концертную программу, приуроченную ко дню рождения Людвига ван Бетховена. Участие в концерте примет известный уже пензенцам итальянский пианист, выпускник старейшей музыкальной академии «Санта-Чечилия» — Фермо Рошиньо.
Музыкант бывал в нашем городе дважды. Кроме того, в Пензу прибудут виолончелист Сандро де Блассио, скрипач Фабрицио Касу и римский дирижер Микеланджело Голлеати.
«Они прислали письмо о том, что готовы работать без оплаты. Приедут за свой счет из-за уважения к русском народу. Концерт, я вам скажу, дается нелегко, потому что сложный репертуар, но красивый. Сейчас оркестр активно занимается. Прозвучит одна из роскошнейших симфоний Бетховена, концерт для фортепиано, виолончели, скрипки и оркестра», - рассказал Владимир Каширский, художественный руководитель и главный дирижер Губернаторской симфонической капеллы.
Концерт (0+) состоится в большом зале областной филармонии 17 декабря в 17 часов.
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