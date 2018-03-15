Губернаторская симфоническая капелла Пензы выступит с новым дирижером

У оркестра Губернаторской симфонической капеллы Пензы появился новый дирижер. Музыкантам он уже представлен, а зрителям пока нет.

Художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы принял решение, что ему нужен помощник. Выбор пал на Вячеслава Филиппенкова, он как и Владимир Каширский, - тоже выпускник нижегородской консерватории уже много лет играет в оркестре.

«Он работает в оркестре с 2002 года, замечательный музыкант, скрипач, освоил все, что происходит на репетициях, понял стиль. Ближайший помощник, который усвоил все принципы, я спокоен», - сказал Владимир Каширский.

Новый дирижер вместе с музыкантами готовит для слушателей произведения Йозефа Гайдна, Феликса Мендельсона, Петра Чайковского, и не только.

«Я подобрал специальную программу, чтобы она была разнообразная, хотелось пройти с оркестром от эпохи классицизма, до современной музыки, включая саундтреки, и при этом, поработать с малым и большим составом аккомпанирующих солистов», - рассказал Вячеслав Филиппенков.

Дирижер родом из Каменки. Восхождение по музыкальной лестнице он начал с класса скрипки в городской музыкальной школе. Окончив пензенское музыкальное училище, поступил в нижегородскую консерваторию, а после стал музыкантом Губернаторской симфонической капеллы.

«Он пропускает музыку через себя и слышит каждый инструмент в оркестре, это очень важно. Бывает, что дирижеры не представляют, что происходит в партитуре, просто машут. Вячеслав Юрьевич слышит все и знает партитуру досконально, думаю, что у него, как у дирижера, большое будущее», - отметил музыкант оркестра Губернаторской симфонической капеллы Андрей Сивишкин.

Владимир Каширский никуда не уходит, он по-прежнему будет художественным руководителем капеллы. Его всегда можно увидеть на репетициях. Своего молодого помощника маэстро представит широкой публике на концерте 17 марта (0+).