Губернаторская симфоническая капелла откроет новый сезон в День музыки

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27 сентября 2018, 19:28Культура
В Пензе Губернаторская симфоническая капелла готовится к новому творческому сезону. Коллектив намерен удивлять поклонников редко исполняемыми шедеврами мировой классики. Символично, что первое выступление (0+) пройдет 1 октября - в Международный день музыки.
Строго, но справедливо. Так к своим музыкантам относится художественный руководитель и главный дирижер Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский. Под его руководством - 100 человек и большая часть - новички. Они уже адаптировались в коллективе, и теперь музыкантам придется стать единым организмом.
«Задача репетиции - почистить некоторые моменты, чтобы лучше звучало, проверить звук, позицию музыкантов, то есть где, как они должны стоять и петь, в соответствии с задачами, которые перед ними ставит художественный руководитель», - сказал он.
В новой программе - два отделения, наполненные исключительно классическими композициями. Симфония Вагнера, «Аллилуйя» Генделя, «Лакримоса» из «Реквиема» Моцарта. Вместе с известными произведениями западных творцов прозвучат и шедевры великих русских композиторов - Глинки и Чайковского. Для большинства молодых артистов работа с шедеврами мировой музыки станет дебютом.
«Волнуюсь, конечно, думаю, что это у любого артиста. Главное - работать, постоянно репетировать, жить музыкой», - отметила солистка академического хора Губернаторской симфонической капеллы Татьяна Стульникова.
Старожили коллектива волнуются не меньше новичков, хотя им не привыкать работать на крупных концертах и они знают, как себя подать и настроиться на выступление. Но тут, по мнению артистов, главное - не перестараться.
«Конечно, не надо сидеть за инструментом с утра до ночи, иначе, как говорится, можно «переиграть руку» или «сорвать губы». Это случается редко, но последствия велики. Нужно спокойно и четко подходить к делу, репетиций достаточно, плюс прекрасные педагоги и дирижеры, поэтому мы подойдем к сезону в полной боевой готовности», - рассказал музыкант Губернаторской симфонической капеллы Андрей Сивишкин.
Открытие нового сезона и первое выступление капеллы состоится в областной филармонии в Международный день музыки 1 октября. Начало - в 18.30 (0+).
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