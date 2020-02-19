Губернаторская капелла вернула в репертуар постановку «Жди меня»

19 февраля 2020, 19:26Культура
В пензенской областной филармонии прошел музыкальный спектакль «Жди меня» по мотивам одноименной пьесы (12+) Константина Симонова. Его подготовили музыканты и артисты Губернаторской симфонической капеллы под управлением Владимира Каширского.
Проводившая не так давно на фронт своего мужа Николая Елизавета Ермолова получает страшное сообщение о его гибели, но не может в это поверить. Ждать и верить вопреки всему и всем - эта мысль красной нитью проходит сквозь весь музыкальный спектакль.
«Мы - не драматические актеры. Я, например, оперный исполнитель, хотя при обучении ставили похожие сцены, но здесь должно быть не только музыкальное действо, но и драматическое», - сказала исполнительница главной роли Ольга Андреева.
Солисты, хор и оркестр Губернаторской симфонической капеллы уже обращались к творческому наследию Константина Симонова. В 2015-м, когда вся страна отмечала 70-летие Победы, они выступили на сцене филармонии с премьерой этого спектакля. Теперь зрители попросили их вернуть постановку в свой репертуар.
«У нас же постоянно идет движение в капелле. У наших молодых артистов великолепные, красивые голоса, а еще они очень талантливые люди: отыгрывают как актеры, раскрывают суть своего образа», - отметил Владимир Каширский.
Во время спектакля зрители услышали известные песни военных лет - «Темная ночь», «На безымянной высоте», «Давай закурим», «Дорога на Берлин» и другие.
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