Губернатора возмутил формальный подход чиновников к работе с жалобами

Губернатор Иван Белозерцев поручил пензенским чиновникам изменить методы работы с населением. Представителям власти рекомендовано активнее пользоваться интернетом и отвечать на жалобы жителей в соцсетях. Об этом и не только шла речь на совещании в региональном правительстве.

Первое майское совещание в правительстве Пензенской области губернатор начал с новости об изменениях в кабинете министров. Свой пост покинул Владимир Стрючков. Он занимал пост министра здравоохранения региона более десяти лет. Вместо него ведомство возглавит Оксана Чижова. С августа 2012 года она находилась в должности заместителя министра здравоохранения Пензенской области.

«Оксана Викторовна, прошу обратить самое пристальное внимание на работу по доступности и качеству медицинской помощи, на реализацию национальных проектов. Мы должны выполнить и решить запланированные задачи», - сказала глава региона.

Поручение губернатора всем министрам и главам ведомств - использовать соцсети как платформу для работы с населением. Как отметил Иван Белозерцев, интернет дает возможность представителям власти быстрее узнавать о проблемах жителей и оперативно их решать. Например, жительница Кузнецка написала в соцсети лично главе региона о том, что ее бабушку 30 апреля пришел поздравить сотрудник соцзащиты Сызранцев Виктор Владимирович, он бросил пакет с продуктами у порога со словами «сами за пакетом могли прийти». Сейчас местному чиновнику грозит увольнение.

«Если он виноват, строго наказать, вплоть до увольнения. Если это так было, разбирайтесь», - ответил губернатор.

Иван Белозерцев раскритиковал формальный подход чиновников к работе с жалобами и письмами граждан и привел в пример еще одну ситуацию, которая произошла в Кузнецке. Там в одном из домов сгорело несколько квартир. Погорельцы написали коллективное письмо главе региона, в котором попросили финансовую помощь на восстановление жилья. Это обращение было переадресовано руководителю областного фонда капитального ремонта Наталье Моисеевой, которая ответила, что включить дом в программу капремонта невозможно.

«По закону вы все правильно сделали, а по отношению к людям - это хамский подход. Ждал, что вы найдете решение в течение трех дней, надо было сказать, что не сможете, я бы начал искать другой выход», - сказал глава региона.

Иван Белозерцев объявил взыскание руководителю областного фонда капитального ремонта, а также начальнику управления по работе с письмами, жалобами и обращениями.