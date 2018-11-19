Губернатор: Жители вместе с властью должны решать, что нужно району

Большинство вопросов, с которыми местные жители обращались к главе региона, касались благоустройства и ЖКХ, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Так, активисты молодежных движений сообщили, что мечтают обустроить парк, переведя его на новый уровень комфорта и безопасности, чтобы это место отдыха было доступно, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.

«По сравнению с прошлым годом, мы на два миллиона увеличиваем сумму, выделенную Башмаковскому району. 10 миллионов выделено на благоустройство городской среды, 20 миллионов – на дороги. Эта сумма может быть увеличена – участвуйте в конкурсе на лучшее поселение Пензенской области, забирайте призовой фонд и реализуйте свои планы. Жители вместе с властью должны сами решать, на что потратить деньги, какие проекты нужны району», - отметил Иван Белозерцев.

Многодетная мать Елена Бирюкова просила о ремонте детского сада «Солнышко», который посещает ее ребенок. Учреждение вошло в перечень «Тысяча лучших детских садов России». Однако здание, которому около 60 лет, не видело капитального ремонта со дня постройки.

«Создайте проект, посмотрим, что можно сделать. Возможно, в следующем году будет принята областная программа по ремонту детских садов», - ответил глава региона.

От местной жительницы Валентины Ежиковой поступила просьба о ремонте ФАПа в селе Тимирязево.

«Я даю поручению министру здравоохранения Пензенской области взять этот вопрос на контроль. В следующем году фельдшерско-акушерский пункт должен быть отремонтирован», - подытожил Иван Белозерцев.

Остальные вопросы касались организации уличного освещения и водоотведения, ремонта дорог, межевания земельных участков и поддержки предпринимательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».