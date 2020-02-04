04 февраля 2020, 11:33Общество

Губернатор заявил о необходимости новых проектов благоустройства Пензы

В правительстве Пензенской области прошло совещание по вопросам благоустройства скверов областного центра.

Глава администрации города Андрей Лузгин сообщил главе региона, что вопрос финансирования рассмотрят на ближайшей сессии Пензенской городской Думы.

«Нужно создавать в областном центре комфортную для жителей и гостей города среду. Требуются интересные проекты и качественное их воплощение, чтобы облик города менялся к лучшему, чтобы это было сразу заметно», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Запланировано благоустройство скверов в границах улиц Московской, Володарского, Пушкина, на пересечении улиц Пушкина и Плеханова, в границах улиц Урицкого, Кирова и Славы, а также сквера «Пионерский», сообщили в пресс-центре облправительства.

Губернатор подчеркнул, что внимания требует не только центр города, но и его густонаселенные микрорайоны.

«Нужно искать возможность создавать новые благоустроенные зеленые зоны, где можно будет гулять и молодежи, и родителям с детьми, и пожилым людям», - сказал он, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/society/213352/

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