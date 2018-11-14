Губернатор призвал отслеживать выплаты спортсменам и тренерам

Взяточникам не должно быть снисхождения. Об этом заявил губернатор на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Пензенской области. Иван Белозерцев напомнил собравшимся о недавнем задержании заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики. И такое, подчеркнул губернатор, на территории области - не редкость.

«Были случаи, когда главы сельских поселений брали взятку перед уходом в отпуск. Их сразу же задерживали, привлекали к уголовной ответственности и увольняли на следующий день. Таких случаев масса», - рассказал губернатор.

По мнению Ивана Белозерцева, все это говорит о недостаточной профилактике коррупции. Он поручил ответственным лицам активизировать свою работу. Также губернатор рекомендовал обратить особое внимание и отслеживать то, как проводятся выплаты вознаграждений спортсменам и тренерам после соревнований. В свою очередь, Григорий Кабельский отметил, что работа уже ведется.

«В подведомственных министерству учреждениях было наложено шесть дисциплинарных взысканий за ненадлежащее исполнение трудовых обязанности в виде выговоров и семь замечаний», - прокомментировал министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский.

«В этой структуре - очень большие возможности для возникновения коррупционных схем. Потому что там деньги - в виде финансовой поддержки спортсменов, командировочные расходы и средства на питание», - отметил глава региона.

В ходе встречи обсудили еще один важный вопрос - проявления коррупции в сельском хозяйстве. Иван Белозерцев поручил уделить пристальное внимание хозяйствам, получающим господдержку в различных ее видах.