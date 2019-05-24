Губернатор выразил соболезнования семье заслуженного строителя РФ Николая Кононенко

На 79-м году жизни в городе Заречном Пензенской области скончался заслуженный строитель Российской Федерации, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ветеран труда Николай Семенович Кононенко.

Николай Кононенко также являлся член-корреспондентом Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности, академиком международной академии реальной экономики. Более 30 лет он трудился в Заречном и внес большой вклад в строительство закрытого города, объектов на территории региона. Был председателем попечительского совета, почетным профессором Пензенской государственной архитектурно-строительной академии, заместителем президента Ассоциации пензенских строителей.

«Мои глубочайшие соболезнования семье, родным и близким Николая Семеновича Кононенко, который многие годы отдал служению своей стране и городу Заречному. Вечная память...» - выразил соболезнования губернатор Иван Белозерцев.

Мои глубочайшие соболезнования семье, родным и близким Николая Семеновича Кононенко, который многие годы отдал служению своей стране и городу Заречному. Вечная память... — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 24 мая 2019 г.

Николай Семенович Кононенко родился 21 февраля 1941 года в селе Малый Майнак Адбасарского района Целиноградской области (Казахская ССР) в семье крестьян. Работал водителем, затем служил в военно-строительных частях Советской армии. В 1967 году окончил Среднеазиатский политехникум, в 1978 - Целиноградский инженерно-строительный институт.

Работал в Степногорском управлении строительства, в 1986 году принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, где возглавлял управление механизации и автотранспорта.

В 1987 году был назначен на должность главного инженера Пензенского управления строительства в городе Заречном. В 1989 году стал начальником управления. В 1994 году избран генеральным директором ОАО «Пензенское управление строительства». За время его работы в городе Заречном и в Пензе были построены объекты соцкультбыта, жилые дома, дороги и др.

Николай Семенович Кононенко занимался научной деятельностью, отмечен почетными грамотами и благодарностями, знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», орденом Дружбы народов, орденом «Знак Почета» и другими наградами.

Прощание с Николаем Кононенко пройдет 27 мая с 12.00 до 13.00 в ритуальном зале, расположенном по адресу: г. Заречный, улица Коммунальная, дом 8 В. Похоронят его на кладбище Заречного, пишет ИА «Пенза-Пресс».