28 июня 2019, 16:04Общество

Губернатор выразил соболезнования родным Ольги Кукарцевой

28 июня стало известно о смерти главного редактора телеканала «Экспресс» Ольги Кукарцевой. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования.

Глава региона написал это на своей странице в Twitter.

«Ушла из жизни известная пензенская журналистка Ольга Кукарцева. Мы запомним ее яркой и жизнерадостной, настоящим профессионалом своего дела и замечательным человеком. Глубочайшие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем, кто знал Ольгу», - говорится в сообщении.

Напомним, прощание состоится 30 июня с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале городской больницы № 6, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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