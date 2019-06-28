Губернатор выразил соболезнования родным Ольги Кукарцевой

Глава региона написал это на своей странице в Twitter.

«Ушла из жизни известная пензенская журналистка Ольга Кукарцева. Мы запомним ее яркой и жизнерадостной, настоящим профессионалом своего дела и замечательным человеком. Глубочайшие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем, кто знал Ольгу», - говорится в сообщении.

Ушла из жизни известная пензенская журналистка Ольга Кукарцева. Мы запомним её яркой и жизнерадостной, настоящим профессионалом своего дела и замечательным человеком. Глубочайшие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем, кто знал Ольгу. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 28 июня 2019 г.

Напомним, прощание состоится 30 июня с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале городской больницы № 6, пишет ИА «Пенза-Пресс».