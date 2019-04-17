Губернатор выделил миллион отремонтированной школе в Алферьевке

Современные микрофоны и один миллион рублей на ремонт. Такие подарки в ходе рабочего визита в Пензенский район сделал глава региона Иван Белозерцев средней школе села Алферьевка. В учреждении ранее уже реконструировали актовый зал, входную группу и заменили покрытие пола. Губернатор оценил качество выполненных работ.

Обновленный актовый зал в алферьевской средней школе распахнул свои двери после масштабного ремонта. Его ждали давно, так как помещение фактически было непригодно для занятий и зачастую проходилось репетировать в коридоре.

«Закупили новые кресла, покрасили стены, починили потолок, который раньше протекал, отремонтировали сцену. Провели капремонт зала. Дети и родители счастливы, довольны», - рассказала директор школы в селе Алферьевка Марина Никитина.

Помимо актового зала заменили в коридоре полы, установили новые окна и отремонтировали входную группу. Капитальный ремонт провели по поручению губернатора после его первого посещения школы в 2018 году. Учреждение продолжит преображаться. Как сообщил Иван Белозерцев, на развитие школы из бюджета региона дополнительно выделен один миллион рублей.

«Это необходимо для того, чтобы молодежь получала достойное образование, в том числе - дополнительное, а в этом плане у вас много направлений. Ребята могут заниматься в кружках и секциях, которые им ближе», - сказал глава региона.

В Алферьевке также обновился и дом культуры. Там провели масштабную реконструкцию стоимостью более пяти миллионов рублей. На эти средства отремонтировали зрительный и танцевальный залы, фасад и кровлю здания, фойе и санитарные комнаты.

Областная финансовая поддержка была оказана и крупному кондитерскому предприятию Пензенского района. Его продукцию уже поставляют в 72 региона страны, а также за рубеж. В ближайшее время руководство намерено еще больше расширить рынок сбыта.

В настоящее время ассортимент пензенского завода насчитывает более 800 наименований. Глава региона высоко оценил проделанную работу и пожелал предприятию и дальше держать марку, тем более, что о пензенской компании известно даже президенту страны.