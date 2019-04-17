Губернатор выделил миллион отремонтированной школе в Алферьевке

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 апреля 2019, 19:23Общество
Современные микрофоны и один миллион рублей на ремонт. Такие подарки в ходе рабочего визита в Пензенский район сделал глава региона Иван Белозерцев средней школе села Алферьевка. В учреждении ранее уже реконструировали актовый зал, входную группу и заменили покрытие пола. Губернатор оценил качество выполненных работ.
Обновленный актовый зал в алферьевской средней школе распахнул свои двери после масштабного ремонта. Его ждали давно, так как помещение фактически было непригодно для занятий и зачастую проходилось репетировать в коридоре.
«Закупили новые кресла, покрасили стены, починили потолок, который раньше протекал, отремонтировали сцену. Провели капремонт зала. Дети и родители счастливы, довольны», - рассказала директор школы в селе Алферьевка Марина Никитина.
Помимо актового зала заменили в коридоре полы, установили новые окна и отремонтировали входную группу. Капитальный ремонт провели по поручению губернатора после его первого посещения школы в 2018 году. Учреждение продолжит преображаться. Как сообщил Иван Белозерцев, на развитие школы из бюджета региона дополнительно выделен один миллион рублей.
«Это необходимо для того, чтобы молодежь получала достойное образование, в том числе - дополнительное, а в этом плане у вас много направлений. Ребята могут заниматься в кружках и секциях, которые им ближе», - сказал глава региона.
В Алферьевке также обновился и дом культуры. Там провели масштабную реконструкцию стоимостью более пяти миллионов рублей. На эти средства отремонтировали зрительный и танцевальный залы, фасад и кровлю здания, фойе и санитарные комнаты.
Областная финансовая поддержка была оказана и крупному кондитерскому предприятию Пензенского района. Его продукцию уже поставляют в 72 региона страны, а также за рубеж. В ближайшее время руководство намерено еще больше расширить рынок сбыта.
В настоящее время ассортимент пензенского завода насчитывает более 800 наименований. Глава региона высоко оценил проделанную работу и пожелал предприятию и дальше держать марку, тем более, что о пензенской компании известно даже президенту страны.
17 апреля 2019, 19:38Отопительный сезон в Кузнецке завершится 20 апреля
17 апреля 2019, 19:36В Пензе обсудили нарушения в сфере землепользования
17 апреля 2019, 19:23Губернатор выделил миллион отремонтированной школе в Алферьевке
17 апреля 2019, 19:19В Засечном планируют построить новую поликлинику
17 апреля 2019, 19:16Сергей Казаков провел встречу с заключенными пензенской колонии
17 апреля 2019, 19:06Пензенские эксперты рассказали, как обезопасить себя от клещей
17 апреля 2019, 17:58Пензенцев приглашают на предпасхальную ярмарку
17 апреля 2019, 17:39В Пензе из окна больницы №6 упал пациент