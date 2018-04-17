Губернатор встретился с советником президента РФ

В региональном правительстве состоялись переговоры губернатора Ивана Белозерцева с Александром Бедрицким. Стороны обсудили вопросы работы с обращениями граждан, а также некоторые аспекты социально-экономического развития Пензенской области.

Глава региона рассказал советнику президента о том, какие меры обеспечения безопасности принимались в регионе во время прохождения весеннего паводка, сообщает пресс-центр облправительства.

«В этом году паводок проходил очень активно. Мы вели предварительную работу, за полтора месяца начали оповещать население, сообщали о возможности и порядке эвакуации, готовили пункты временного размещения. С ситуацией мы справились, создали условия для проживания людей, обеспечив их питанием и предметами первой необходимости. Пик паводка прошел, вода постепенно уходит.

Мы в целом стараемся активно работать с населением, поддерживать максимальную открытость. Систематически выезжаем в районы вместе с членами правительства области, руководителями региональных министерств и ведомств, которые отчитываются каждый по своему направлению работы, подводят итоги, анализируют ситуацию, дают объективные оценки. Очень важно, когда актив муниципального образования знает, как развивается район, каковы его успехи, какие существуют проблемные вопросы и как планируется их решать. Такие встречи – это возможность прямого контакта с людьми.

В каждом муниципальном образовании я провожу личные приемы граждан. Обращаются ко мне как по предварительной записи, так и вне ее, и не было ни одного случая, чтобы я отказался принимать людей. Обращения, как правило, справедливые. Люди хотят, чтобы им ремонтировали дороги, школы, организовывали водоснабжение и уличное освещение, вели расселение ветхого и аварийного жилого фонда. Всеми этими проблемами мы занимаемся», - сказал Иван Белозерцев.

«Легко только разрушать, как это происходило в нашей стране в 90-е годы. На восстановление всегда требуется гораздо больше времени. Решение проблем, о которых вы рассказали, – это ступеньки развития, от них региональная власть и государство в целом никогда не уйдут. Это ключевые вопросы, важные для развития страны – школы, дороги, освещение, жилье, благоустройство населенных пунктов. Это то, что нужно людям», - отметил Александр Бедрицкий.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».