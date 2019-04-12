Губернатор встретился с представителями турецкой компании

Правительство Пензенской области принимает всевозможные меры для развития иностранного бизнеса на территории региона. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на встрече с представителями турецкой сельскохозяйственной компании «Агсен Проперти». Стороны обсудили введение в оборот новых земель, а также возможность расширения производства компании в регионе.

В Пензенской области создают выгодные условия для иностранного капитала. Это признают на самом высоком уровне. На территории региона работают компании из Германии, Швеции, Китая и других стран. Плодотворным получается и сотрудничество с турецкими партнерами. Один из них - компания «Агсен Проперти», которая почти десять лет занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. В ее распоряжении находятся порядка 120 гектаров земли. Однако 2018 год по урожайности стал для предприятия не слишком успешным.

«Земли Пензенской области получили мало осадков. За период с весны по лето дождь был, наверное, всего один раз. Если отталкиваться от условий, в которых оказались, мы показали хорошие результаты по количеству собранного урожая», - рассказал предприниматель Джем Рон Эргин.

На встрече с представителями компании губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что годы сотрудничества принесли ощутимые плоды. Сейчас компания занимается строительством крупнейшего в регионе элеватора, который будет вмещать до 150 тысяч тонн зерна. Кроме того, одной из важнейших задач, которые стоят перед предприятием, стал ввод в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых плодородных земель.

«На 2019 год запланированы субсидии из бюджета области для того, чтобы облегчить финансовое бремя компании и сельхоз производителей, которые вводят в севооборот сложную землю, которая сильно заросла. Наша задача - максимум за два-три года завершить работу по вводу земли в севооборот», - сказал глава региона.

Также губернатор подчеркнул, что необходимо расширять спектр производимой сельхозпродукции. В частности он посоветовал представителям турецкой компании обратить внимание на мясное и молочное животноводство.