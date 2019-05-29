Губернатор встретился с новым руководителем пензенского УФСБ

В ходе встречи представитель Центрального аппарата ФСБ РФ Александр Щерба представил Ивану Белозерцеву нового руководителя пензенского управления.

Губернатор, в свою очередь, выразил большую благодарность Сергею Сизову, который покидает пост в связи со сменой места службы, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Эти три года мы вместе очень эффективно работали. Я благодарен вам за совместную деятельность. В пензенском УФСБ РФ прекрасные традиции, которые, я уверен, будут сохраняться», - подчеркнул глава региона.

Полковник Дмитрий Вячеславович Поляков родился 3 июля 1971 года. До 2013 года служил на различных, в том числе руководящих должностях в УФСБ РФ по Калужской области. В 2013 году был назначен заместителем начальника УФСБ по Республике Адыгея, в 2015 году - первым заместителем начальника УФСБ по Краснодарскому краю. Имеет государственные награды, пишет ИА «Пенза-Пресс».