Губернатор встретился с новым руководителем пензенского УФСБ

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29 мая 2019, 17:39Общество
29 мая губернатор Иван Белозерцев встретился с новым начальником УФСБ РФ по Пензенской области Дмитрием Поляковым. Стороны обсудили ряд вопросов, касающиеся общественно-политического развития региона.
В ходе встречи представитель Центрального аппарата ФСБ РФ Александр Щерба представил Ивану Белозерцеву нового руководителя пензенского управления.
Губернатор, в свою очередь, выразил большую благодарность Сергею Сизову, который покидает пост в связи со сменой места службы, сообщили в пресс-центре облправительства.
«Эти три года мы вместе очень эффективно работали. Я благодарен вам за совместную деятельность. В пензенском УФСБ РФ прекрасные традиции, которые, я уверен, будут сохраняться», - подчеркнул глава региона.
Полковник Дмитрий Вячеславович Поляков родился 3 июля 1971 года. До 2013 года служил на различных, в том числе руководящих должностях в УФСБ РФ по Калужской области. В 2013 году был назначен заместителем начальника УФСБ по Республике Адыгея, в 2015 году - первым заместителем начальника УФСБ по Краснодарскому краю. Имеет государственные награды, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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