Губернатор встретился с начальником департамента Росприроднадзора по ПФО

В Пензе обсудили итоги деятельности территориальных органов Росприроднадзора Приволжского федерального округа. Совещание прошло с участием главы региона, а профессиональную оценку работе надзорных органов дал начальник департамента Росприроднадзора по ПФО.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обозначил важность темы сохранения природы в своем приветственном слове. Он отметил высокую активность граждан. Часто информация о нарушениях природоохранного законодательства поступает именно от них. В Пензенской области власть заинтересована в эффективной работе территориального управления Роспотребнадзора.

«Важнейшая задача - рациональное использование природных ресурсов, потому что регион обладает значительным богатством лесного фонда и водных объектов», - сказал губернатор.

В Пензенском регионе тесно взаимодействуют сотрудники Росприроднадзора и прокуратуры. Результатом совместной работы ведомств стали 150 представлений об устранении нарушений, более 50 предостережения, порядка двух десятков предъявленных исков и свыше 30 случаев привлечения к административной ответственности. Причем среди тех, к кому предъявили претензии, не только предприниматели, но и чиновники, по большей части из Белинского, Бековского, Камешкирского, Мокшанского и Малосердобинского районов.

«Были недостатки в деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов в сфере обращения с отходами. Как показали проверки, ими не всегда предпринимались меры по санитарной очистке, обезвреживанию отходов производства и потребления по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий», - рассказал начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области Олег Самохин.

Всего в регионе за полгода выявили более 500 нарушений. Среди них - случаи сброса сточных вод в водоемы, загрязнения воздуха и браконьерства. Начальник департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу подчеркнул, что пришло время ужесточения ответственности за нанесение ущерба природе и более активной работы в этой сфере правоохранительных органов.

«В Госдуме ведется правильная работа. Там планируют внести изменения в УК в части усиления ответственности, чтобы данные составы были расследованы в форме предварительного следствия, а не дознания», - сказал начальник департамента Росприроднадзора по ПФО Олег Кручинин.

В своем выступлении он обозначил ближайшую перспективу работы ведомства. В частности, планируется создание единого федерального оператора по обращению с отходами первого и второго класса опасности. К ним относятся ртутьсодержащие приборы и аккумуляторные батареи.