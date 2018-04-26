Губернатор встретился с финалистами конкурса «Успешная семья»

15 семей Пензенской области на сцене библиотеки имени Лермонтова показали все, на что способны в финале областного фестиваля-конкурса «Успешная семья». Он проводится в регионе уже в 15 раз. Его популярность и креатив участников растут год от года.

Семья Феоктистовых - финалисты областного фестиваля-конкурса «Успешная семья». К участию в состязании папа Владимир, мама Елена, бабушка Любовь Михайловна, десятилетняя Аня, восьмилетний Тимофей и двухлетний Егор готовились заранее.

«Инициатором была мама, мы вместе дружно все собрались и поехали на конкурс», - сказал Владимир Феоктистов.

«Все сделали своими руками, это семейное творчество, труды того, чем занимаемся в свободное от учебы и работы время», - рассказала Елена Феоктистова.

В финале конкурса приняли участие семьи из 12 районов и двух городов Пензенской области. Они стали победителями зонального этапа. В областной библиотеке имени Лермонтова им предстояло пройти еще два конкурса - выставка о семье и визитка.

«Все семьи разные, есть многонациональные, творческие и молодые. Каждый год мы видим что-то новое, яркое», - отметила первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Выставку семейных увлечений и достижения посетил губернатор Иван Белозерцев. Каждая семья постаралась рассказать главе региона как можно больше о себе. Не обошлось и без традиционных угощений.

Феоктистовы подарили губернатору куклу для внучки. Губернатор, в свою очередь, отметил, что семьи-участницы конкурса - пример для всех жителей региона.

«Сегодня на этой сцене большинство семей - многодетные, у которых трое и более детей. В регион есть демографические проблемы, но мы должны их исправлять и создавать необходимые условия, чтобы на пензенской земле рождалось как можно больше детей», - сказал губернатор.

Глава региона вручил всем участникам конкурса сертификаты на 25 тысяч рублей. Семья-победительница областного конкурса получила 50 тысяч. Она будет представлять область на фестивале Приволжского федерального округа.