14 декабря 2017, 11:33Общество Губернатор встретился гендиректором турецкой ГК «Джамиль Озгюр» Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел переговоры с генеральным директором турецкой группы компаний «Джамиль Озгюр» Джахитом Озгюром.

Инвестор арендует на территории индустриального парка «Отвель» в Бессоновском районе земельный участок, где реализует проект по строительству кирпичного завода. Мощность предприятия составит 60 тысяч штук кирпича в год.

Сейчас под кирпичный завод подготовили котлован, обустроили стройгородок для рабочих и склад. Ведутся переговоры с банком по поводу получения кредита.

Главе региона представили нового руководителя проекта Мурата Аксоя.

Приветствуя партнеров, Иван Белозерцев обратил внимание на благоприятные условия для ведения бизнеса в Пензенской области.

«У нас успешно работают инвесторы из других стран, турецкая компания в Тамалинском районе построила элеватор на 500 тысяч тонн, в настоящее время они приступили к строительству второго, таким же объемом, обрабатывают землю, получают урожай высокий зерновых. Надеюсь, и ваше предприятие будет успешно развиваться на пензенской земле. Площадку для строительства завода полностью подготовили, в следующем году планируем дополнительно вложить в развитие индустриального парка 350 млн рублей федеральных средств для обустройства дополнительных инженерных коммуникаций, дорог, чтобы у инвесторов не было проблем», – подчеркнул губернатор.

В свою очередь, генеральный директор группы компаний Джахит Озгюр подтвердил намерение завершить строительство завода.

«С первого дня мы были уверены, что этот проект целесообразен, мы немало вложили в него, уже 1,5 - 2 млн долларов, и продолжаем инвестировать», – сказал он.

Джахит Озгюр добавил, что необходимое оборудование для кирпичного завода подготовили к отправке.

«Стороны обсудили текущий этап реализации проекта и ситуацию с получением кредитных средств на данные цели. Глава областной исполнительной власти выразил готовность оказать содействие», - сообщает пресс-центр облправительства.

Иван Белозерцев поручил на следующей неделе выехать на объект, проанализировать ситуацию и проконсультировать инвестора по дальнейшим шагам, чтобы ввести завод в эксплуатацию в кратчайшие сроки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Мы будем помогать, сопровождать проект, потому что это наша совместная работа», – резюмировал глава региона.

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/ekonomika/57153/

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