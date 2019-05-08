Губернатор вручил выдающимся пензенцам награды

В Губернаторском доме собрались лучшие работники предприятий, организаций и учреждений региона. Там прошла церемония вручения государственных наград Российской федерации, Пензенской области, а также ведомственных наград.

«Мы понимаем, что от деятельности каждого из вас во многом зависит успешное социально-экономическое и культурное развитие Пензенской области. Вы все - талантливые, успешные и целеустремленные люди, а также руководители, достигшие больших результатов», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

62 человек. Именно столько специалистов разных сфер деятельности получили награды из рук губернатора. Среди них - благодарности президента России и губернатора области, почетные грамоты, медали и ордена «За заслуги перед Пензенской областью», почетные знаки «За благотворительность и меценатство», «За отличие в профилактике правонарушений». В числе награжденных - депутат Пензенской городской Думы Виктор Малых. Он отмечен почетным знаком «Во славу земли Пензенской».

«Думаю, что только сплотившись наше общество справится с сегодняшней проблемой понимания времени, в котором живем, со становлением государства. И личная инициатива каждого, ответственность за выполняемые задачи, считаю, - это и есть сила общества, в этом успех», - отметил он.

Среди отмеченных высокими наградами - врачи, педагоги, артисты, сотрудники правоохранительных органов, работники предприятий промышленности и сельского хозяйства. На торжестве в канун Дня Победы также были вручены дипломы и грамоты победителям всероссийского конкурса «Лучшие руководители Российской федерации». В их числе - директора промышленных предприятий, районного многофункционального центра, средней школы, дома культуры и заведующие детскими садами.