Губернатор вручил выдающимся пензенцам госнаграды

20 февраля 2020, 19:02Общество
В Пензе прошла церемония награждения заслуженных работников промышленности, культуры, органов исполнительной власти, общественных организаций и бизнеса государственными грамотами и благодарностями.
Порядок награждения отлажен. Среди удостоенных высокой чести - бизнесмены, работники сфер промышленности и культуры, чиновники.
«Горжусь тем, что работаю в команде профессионалов. Спасибо, Иван Александрович», - сказала уполномоченная по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.
Каждый из награжденных внес свой вклад в развитие той отрасли, в которой работает. Так, профсоюзный деятель с внушительным стажем Галина Новикова почти 40 лет проработала на заводе, совмещая свои профессиональные обязанности с общественными.
«Это не просто, потому что всегда нужно находить контакт с людьми, уметь работать с руководством. В настоящее время я перешла в областную организацию. Мы стараемся помочь людям защитить их права», - рассказала она.
«Вас объединяет профессионализм, трудолюбие, ответственность за работу, которую вы выполняете, и любовь к региону. Каждый из вас многое сделал для его развития», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Награждая собравшихся, он подчеркнул роль каждого в развитии региона. Вклад представителей различных сфер деятельности подтверждается и цифрами. Так, уже шесть лет подряд Пензенская область держится на втором месте в Приволжском федеральном округе по темпам экономического роста, а объемы производства промышленной продукции в 2019-м выросли на 106%.
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