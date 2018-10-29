Губернатор вручил ветеранам пензенского комсомола награды

В ККЗ «Пенза» звучали лозунги главной общественно-политической молодежной организации Советского Союза. В честь 100-летия образования комсомола там собрали бывших активистов и членов ВЛКСМ.

Пензенские комсомольцы смогли возвратиться в дни своей юности. Для них в киноконцертном зале звучали знакомые лозунги и музыка. А на плакатах в холле предстала история пензенского ВЛКСМ. Специально к значимой дате была выпущена книга, посвященная истории пензенской комсомольской организации. В этот день гости праздника вспоминали молодость и свои трудовые будни.

«На счету комсомольцев очень много интересных и полезных дел. Мы разгружали вагоны, ходили на субботник в подшефный детский дом от обувной фабрики, сажали деревья, и все это после работы. Ездили отдыхать на Белое озеро», - рассказали представители комсомольского движения Александр и Клавдия Алферовы.

Комсомол стал школой для большинства юношей и девушек. За всю историю ВЛКСМ через его ряды прошло более 200 миллионов человек. В общественно-политическую организацию стремились попасть все советские ребята, ведь она давала большие возможности.

«От комсорга до секретаря комитета пензенского медицинского училища - такова моя история. Как говорится, забота у нас простая, забота наша такая: Жила бы страна родная, и нету других забот. Это самый лучший лозунг», - сказала член президиума областного совета ветеранов Светлана Салова.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин поздравили всех гостей. Они вручили памятные награды комсомольцам и рассказали о своем комсомольском прошлом.